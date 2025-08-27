MLB: José Caballero y un emotivo mensaje a todos los niños en Panamá

En la jornada del lunes en las Grandes Ligas ( MLB ), el santeño José Caballero habló en conferencia de prensa para los Yankees de Nueva York en español, mandándole un emotivo mensaje a toda la infancia en Panamá.

"El consejo que le pudiera dar es que los sueños se cumplen y qué obstáculos vamos a tener siempre en nuestra carrera", dijo "Chema”, quien jugó a la defensiva en la victoria de los Yankees 11-2 sobre los Nacionales de Washington, este miércoles.

"Hay que seguir adelante y con la mirada siempre en Dios, que es el que nos fortalece y nos hace pasar todos estos momentos difíciles que nos da la vida", añadió.

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" de 28 años ha visto acción en 103 juegos, batea para .232 producto de 62 imparables en 267 turnos al bate, 13 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 45 anotadas, 39 bases por bolas, 85 ponches y 41 bases robadas.