MLB: Josh Donaldson fue suspendido tras incidentes ante Medias Blancas

Josh Donaldson recibió una suspensión de un juego y una multa no revelada de la MLB , el lunes debido a lo que la liga dijo que eran "comentarios inapropiados" hechos al campocorto de los Medias Blancas Tim Anderson durante el juego del sábado.

“MLB ha completado el proceso de hablar con las personas involucradas en este incidente. No hay disputa sobre lo que se dijo en el campo”, dijo Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el campo de Major League Baseball.

“Independientemente de la intención del Sr. Donaldson, el comentario que dirigió al Sr. Anderson fue una falta de respeto y de mal juicio, particularmente cuando se lo ve en el contexto de sus interacciones anteriores. Además, el comentario del Sr. Donaldson fue un factor que contribuyó a un incidente de despeje de bancas entre los equipos y amerita disciplina”.

Los White Sox y los Yankees se enfrentaron en la quinta entrada el sábado después de que los jugadores de Chicago se sintieran ofendidos por el comentario de Donaldson.

Donaldson reconoció que se refirió dos veces a Tim Anderson como "Jackie", afirmando que se refería a una entrevista de Sports Illustrated de 2019 en la que Anderson, que es negro, dijo que se siente como "el Jackie Robinson de hoy".

Tim Anderson se ofendió y dijo: “Hizo un comentario irrespetuoso. (Donaldson) básicamente trató de llamarme Jackie Robinson, como, '¿Qué pasa, Jackie?' Yo no juego así. No necesito jugar en absoluto. Realmente no estaba molestando (a nadie) hoy, pero hizo el comentario y fue una falta de respeto”.

Josh Donaldson hizo el comentario por primera vez mientras estaba en base en la segunda entrada; Anderson y Donaldson luego intercambiaron palabras en el tercero y se separaron rápidamente. Tim Anderson les dijo a sus compañeros de equipo lo que dijo Donaldson, lo que provocó una situación entre Donaldson y el receptor de los Medias Blancas, Yasmani Grandal, cuando Donaldson llegó a batear en el quinto.

“Este juego pasó por un período de tiempo en el que se hicieron muchos de esos comentarios, y creo que ya hemos superado eso. Es simplemente inaceptable”, dijo Grandal. “Pensé que era un golpe bajo, y me aseguraré de respaldar a mi equipo. No hay forma de que puedas decir algo así. Es inaceptable”.

Donaldson dijo que se disculparía con Tim Anderson y señaló que el sábado no fue la primera vez que se refirió a Anderson como "Jackie". Donaldson dijo que lo hizo en 2019, cuando era miembro de los Bravos.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que no cree que Donaldson haya tenido "ninguna intención maliciosa", y agregó que "este es, en mi opinión, un lugar al que [Donaldson] no debería ir".

En el artículo de Sports Illustrated del 6 de mayo de 2019, Anderson le dijo a Stephanie Apstein que sentía la responsabilidad de ayudar a romper lo que él llamó la "barrera de la diversión" del béisbol.

“Me siento como el Jackie Robinson de hoy”, dijo Anderson en la entrevista. “Eso es enorme para decir. Pero es genial, hombre, porque cambió el juego, y siento que estoy llegando a un punto en el que necesito cambiar el juego”.

