MLB: Juan Soto y sus posibles destinos

Nacionales reciben a: LZ David Peterson, C Francisco Álvarez (prospecto Nro. 2 de MLB), 3B/OF Brett Baty (prospecto Nro. 20 de MLB), SS Ronny Mauricio (prospecto Nro. 52 de MLB), OF Alex Ramírez (prospecto Nro. 87 de MLB).

El sistema de granjas de los Mets (ranqueado como el número 20 por MLB Pipeline este año) puede que no sea tan profundo como el de sus probables competidores en la puja por Soto. Pero Nueva York tiene talento suficiente en los niveles superiores como para armar un paquete tentador para los Nacionales.

Dodgers

Dodgers reciben a: Juan Soto, LZ Patrick Corbin, dinero

Nacionales obtienen a: LD Dustin May, LD Bobby Miller (prospecto Nro. 26 de MLB), OF Andy Pages (prospecto Nro. 47 de MLB), INF Miguel Vargas (prospecto Nro. 70 de MLB), OF James Outman (prospecto Nro. 17 de los Dodgers).

Los Dodgers no tienen miedo de hacer un movimiento de impacto para adquirir a una superestrella y tampoco la posibilidad de asumir más costos salariales.

Padres

Padres reciben a: Juan Soto

Nacionales obtienen a: SS C.J. Abrams, LZ MacKenzie Gore, LZ Adrián Morejón, OF Robert Hassell III (prospecto Nro. 23 de MLB), OF Joshua Mears (prospecto Nro. 8 de los Padres).

Los Padres son una organización que cuenta con mucho talento en las fincas.

Gigants

Gigants reciben a: Juan Soto

Gigants obtienen a: LD Logan Webb, SS Marco Luciano (prospecto Nro. 9 de MLB), LZ Kyle Harrison (prospecto Nro. 25 de MLB), OF Luis Matos (prospecto Nro. 65 de MLB), OF Heliot Ramos (prospecto Nro. 5 de S.F.).

Los Gigantes probablemente no tienen el talento adecuado a nivel de Grandes Ligas para hacer el cambio, pero el candidato más lógico es Webb, quien tiene foja de 20-6 con EFE de 2.94 en 266 innings desde que comenzó la temporada 2021.

Mariners

Marineros reciben a: Juan Soto

Nacionales obtienen a: LD George Kirby, OF Jarred Kelenic, SS Noelvi Marte (prospecto Nro. 19 de MLB), C Harry Ford (prospecto Nro. 68 de MLB), LD Emerson Hancock (prospecto Nro. 5 de SEA), LZ Juan Pinto (prospecto Nro. 26 de SEA).

Marineros podrían juntar a Juan Soto junto a Julio Rodríguez, para ello tendrían que ceder: dos prospectos dentro del Top 100, un jugador que llegó a ser una promesa Top 10 y dos prometedores brazos.

Rays

Rays consiguen a: Juan Soto

Nacionales obtienen a: OF Randy Arozarena, OF Josh Lowe, LD Taj Bradley (prospecto Nro. 33 de MLB), 3B/1B Curtis Mead (prospecto Nro. 60 de MLB), LD Seth Johnson (prospecto Nro. 6 de los Rays)

Equipos como los Yankees, los Mets y los Dodgers están pensando en la estrella de los Nacionales con la mente puesta en firmarlo a largo plazo, los Rays probablemente no pueden pensar en esa posibilidad dado que un nuevo contrato probablemente empezaría en US$500 millones.

FUENTE: MLB