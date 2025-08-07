MLB: Junior Caminero se une a selecto grupo de jovenes dominicanos con 30 cuadrangulares

El joven pelotero dominicano Junior Caminero puso el "fuego" desde el principio para los Rays de Tampa Bay en su victoria 5-4 sobre los Angelinos el miércoles en la jornada de la MLB .

Después de mandar foul lanzamiento tras lanzamiento del abridor de los Angelinos, Tyler Anderson, Caminero conectó con fuerza un cambio colgado, manteniendo el bate extendido mientras corría hacia la primera base.

La bola viajó una distancia proyectada por Statcast de 447 pies el hit más largo que ha dado Caminero de por vida para un jonrón de dos carreras que le dio la ventaja temprana a los Rays. En su siguiente turno, dos entradas después, el tercera base de los Rays volvió a responder con otro cuadrangular de 400 pies al jardín central, que puso a Tampa Bay arriba por una diferencia cómoda de cuatro carreras.

Un productivo Junior Caminero en duelo de MLB

El segundo jonrón de Caminero en la jornada fue también su número 30 de la temporada, completando una meta que se había puesto desde los entrenamientos primaverales con casi dos meses de anticipación. Al hacerlo, Caminero se unió a Juan Soto y Albert Pujols como los únicos jugadores dominicanos con 30 jonrones en una campaña que empezaron a los 21 años o menos (Caminero cumplió 22 años el 5 de julio). Soto conectó 34 en el 2019 y Pujols 37 en el 2001.

“Dos leyendas”, manifestó Caminero. “Yo solo trato de jugar mi juego, y eso me llena de orgullo. Me hace muy feliz”.

FUENTE: MLB