MLB MLB -  5 de julio de 2026 - 08:13

MLB: Definen rosters para el Juego de Estrellas 2026

La MLB hizo oficial los rosters completos para el Juego de Estrellas 2026 a jugarse en la casa de los Phillies.

MLB: Definen rosters para el Juego de Estrellas 2026

MLB: Definen rosters para el Juego de Estrellas 2026

FOTO: MLB

Los rosters de la Liga Americana y la Liga Nacional para el Juego de Estrellas 2026 de la MLB fueron anunciados de manera oficial.

El Clásico de Media Temporada se llevará a cabo el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

A continuación, las escuadras de ambas ligas para el Juego de Estrellas del 2026.

LIGA AMERICANA - MLB

Alineación titular

  • C Shea Langeliers, Atléticos
  • 1B Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
  • 2B Ernie Clement, Azulejos
  • 3B Junior Caminero, Rays
  • SS Bobby Witt Jr., Reales
  • OF Mike Trout, Angelinos
  • OF Byron Buxton, Mellizos
  • OF Aaron Judge, Yankees
  • BD, Yordan Álvarez, Astros

Lanzadores

  • Bryan Baker, Rays
  • Dylan Cease, Azulejos
  • Aroldis Chapman, Medias Rojas
  • Jacob Latz, Rangers
  • Parker Messick, Guardianes
  • Drew Rassmussen, Rays
  • Joe Ryan, Mellizos
  • Cam Schlittler, Yankees
  • Cade Smith, Guardianes
  • Ranger Suárez, Medias Rojas
  • Louis Varland, Azulejos
  • Michael Wacha, Reales

Suplentes

  • Adley Rutschman, Orioles
  • Dillon Dingler, Tigres
  • Travis Bazzana, Rays
  • Nick Kurtz, Atléticos
  • Kevin McGonigle, Tigres
  • Ben Rice, Yankees
  • Miguel Vargas, Medias Blancas
  • Randy Arozarena, Marineros
  • Cody Bellinger, Yankees
  • Riley Greene, Tigres
  • Yandy Díaz, Rays

LIGA NACIONAL

Alineación titular

  • C Drake Baldwin, Bravos
  • 1B Freddie Freeman, Dodgers
  • 2B Ozzie Albies, Bravos
  • 3B Max Muncy, Dodgers
  • SS CJ Abrams, Nacionales
  • OF Brandon Marsh, Filis
  • OF Juan Soto, Mets
  • OF Andy Pagés, Dodgers
  • BD Shohei Ohtani, Dodgers

Lanzadores

  • Chase Burns, Rojos
  • Jhoan Durán, Filis
  • Raisel Iglesias, Bravos
  • Max Meyer, Marlins
  • Mason Miller, Padres
  • Jacob Misiorowski, Cerveceros
  • Eduardo Rodríguez, Diamondbacks
  • Chris Sale, Bravos
  • Cristopher Sánchez, Filis
  • Paul Skenes, Piratas
  • Logan Webb, Gigantes
  • Yoshinobu Yamamoto, Dodgers

Suplentes

  • William Contreras, Cerveceros
  • Hunter Goodman, Rockies
  • Luis Arráez, Gigantes
  • Bryce Harper, Filis
  • Otto López, Marlins
  • Matt Olson, Bravos
  • Sal Stewart, Rojos
  • Corbin Carroll, Diamondbacks
  • Pete Crow-Armstrong, Cachorros
  • Jordan Walker, Cardenales
  • James Wood, Nacionales
  • Kyle Schwarber, Filis

FUENTE: MLB

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