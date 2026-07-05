MLB: Definen rosters para el Juego de Estrellas 2026

Los rosters de la Liga Americana y la Liga Nacional para el Juego de Estrellas 2026 de la MLB fueron anunciados de manera oficial.
A continuación, las escuadras de ambas ligas para el Juego de Estrellas del 2026.
LIGA AMERICANA - MLB
Alineación titular
- C Shea Langeliers, Atléticos
- 1B Vladimir Guerrero Jr., Azulejos
- 2B Ernie Clement, Azulejos
- 3B Junior Caminero, Rays
- SS Bobby Witt Jr., Reales
- OF Mike Trout, Angelinos
- OF Byron Buxton, Mellizos
- OF Aaron Judge, Yankees
- BD, Yordan Álvarez, Astros
Lanzadores
- Bryan Baker, Rays
- Dylan Cease, Azulejos
- Aroldis Chapman, Medias Rojas
- Jacob Latz, Rangers
- Parker Messick, Guardianes
- Drew Rassmussen, Rays
- Joe Ryan, Mellizos
- Cam Schlittler, Yankees
- Cade Smith, Guardianes
- Ranger Suárez, Medias Rojas
- Louis Varland, Azulejos
- Michael Wacha, Reales
Suplentes
- Adley Rutschman, Orioles
- Dillon Dingler, Tigres
- Travis Bazzana, Rays
- Nick Kurtz, Atléticos
- Kevin McGonigle, Tigres
- Ben Rice, Yankees
- Miguel Vargas, Medias Blancas
- Randy Arozarena, Marineros
- Cody Bellinger, Yankees
- Riley Greene, Tigres
- Yandy Díaz, Rays
LIGA NACIONAL
Alineación titular
- C Drake Baldwin, Bravos
- 1B Freddie Freeman, Dodgers
- 2B Ozzie Albies, Bravos
- 3B Max Muncy, Dodgers
- SS CJ Abrams, Nacionales
- OF Brandon Marsh, Filis
- OF Juan Soto, Mets
- OF Andy Pagés, Dodgers
- BD Shohei Ohtani, Dodgers
Lanzadores
- Chase Burns, Rojos
- Jhoan Durán, Filis
- Raisel Iglesias, Bravos
- Max Meyer, Marlins
- Mason Miller, Padres
- Jacob Misiorowski, Cerveceros
- Eduardo Rodríguez, Diamondbacks
- Chris Sale, Bravos
- Cristopher Sánchez, Filis
- Paul Skenes, Piratas
- Logan Webb, Gigantes
- Yoshinobu Yamamoto, Dodgers
Suplentes
- William Contreras, Cerveceros
- Hunter Goodman, Rockies
- Luis Arráez, Gigantes
- Bryce Harper, Filis
- Otto López, Marlins
- Matt Olson, Bravos
- Sal Stewart, Rojos
- Corbin Carroll, Diamondbacks
- Pete Crow-Armstrong, Cachorros
- Jordan Walker, Cardenales
- James Wood, Nacionales
- Kyle Schwarber, Filis
FUENTE: MLB