MLB: Miguel Amaya no figura en el roster de 26 de los Cubs para Wild Card

MLB: Los Cubs de Chicago activaron a Miguel Amaya para la postemporada FOTO: MLB

Miguel Amaya , receptor de los Cubs de Chicago , fue activado de la lista de lesionados el 29 de septiembre, pero no fue incluido en el roster de 26 para la postemporada 2025 de las Grandes Ligas ( MLB ).

El "Kangri" de 26 años viene de recuperarse de un esguince en el tobillo izquierdo, por el cual fue colocado en la lista de lesionados el pasado 13 de agosto.

El 16 de septiembre fue enviado a una asignación de rehabilitación a Iowa Cubs para buscar ritmo y tratar de llegar a tono para los Playoffs.

Antes de lesionarse el tobillo, Amaya sufrió una distensión oblicua izquierda (16 de abril), misma lesión que lo persiguió el 31 de julio.

Los Cachorros se estarán enfrentando desde este martes a los Padres de San Diego en el Wrigley Field, por la serie de Comodín de la Liga Nacional (al mejor de tres partidos).

Miguel Amaya y sus números en la MLB 2025

Después de no ver acción en el cierre de la temporada regular, Amaya bateó para .281 producto de 27 imparables en 96 turnos al bate, 9 dobles, 4 cuadrangulares, 25 carreras empujadas, 14 anotadas, 4 bases por bolas.