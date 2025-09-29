MLB: ¿Cuántos panameños jugarán en la postemporada de las Grandes Ligas 2025?

Tres panameños podrían ver acción en la postemporada de las Grandes Ligas ( MLB ) con los Yankees, Phillies y Cubs.

Los Phillies de Philadelphia de Edmudo Sosa esperan en la serie divisional esperando al ganador de la serie de comodín entre los Rojos de Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles.

Por su parte José "Chema" Caballero con los Yankees de New York, se medirán en la serie de comodín ante los Medias Rojas de Boston, serie que será al mejor de tres partidos.

Mientras tanto se está a la espera de ver si Miguel Amaya es añadido al roster de los Cubs de Chicago que se enfrentan a los Padres de San Diego, también en la serie de comodín. En las últimas semanas en Triple A en partidos de rehabilitación.

Números de los panameños en el 2025

José Caballero

"Chema" fue el líder en bases robadas en la MLB con promedio de .236, 5 cuadrangulares, 36 remolcadas, 49 robos, 686 de OPS. El santeño inició la temporada jugando con los Rays de Tampa y en el último día de la fecha límite de cambios. A su llegada demostró su versatilidad en la defensa jugando en la tercera base, campo corto, segunda base, jardín izquierdo y derecho. Además será parte del plantel para la postemporada donde los Yankees se medirán a los Medias Roja de Boston.

Edmundo Sosa

"Mundito" es otros de los panameños que estará en postemporada ya que los Phillies de Philadelphia lideraron el este de la Liga Nacional. Este año batea para .276 con 11 cuadrangulares, 39 impulsadas, 1 base robada con .776 de OPS.

Miguel Amaya

El "Kangri", con una temporada de lesiones, cerró la temporada con .281 con 4 cuadrangulares, 25 remolcadas y .814 de OPS. Los Cubs de Chicago se medirán ante los Padres de San Diego en el comodín.