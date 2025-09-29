Iván Herrera y una nominación merecida para el All-MLB Team 2025

El receptor y bateador designado panameño Iván Herrera fue nominado para formar parte del Equipo Ideal 2025 de la MLB , tras poner números impresionantes con los Cardenales de San Luis .

Se elegirá (1) jugador por posición en receptor (C), primera base (1B), segunda base (2B), campocorto (SS), tercera base (3B) y bateador designado (DH); tres (3) jardineros; cinco (5) lanzadores abridores y dos (2) lanzadores de relevo. La votación de los fanáticos contará como el cincuenta por ciento (50%) de la determinación oficial del Equipo Ideal de la MLB 2025, y el otro cincuenta por ciento (50%) será una votación del panel de medios de béisbol.

La MLB informó que las votaciones comienzan a las 12:00 p. m., hora del este, del 29 de septiembre de 2025 y termina a las 11:59 a. m., hora del este, del 10 de octubre de 2025.

Además, estará abierto a residentes legales de los Estados Unidos (incluidas sus mancomunidades, territorios y posesiones) que tengan 21 años de edad o más.

El 13 de noviembre de 2025, se anunciará el Equipo Ideal de la MLB 2025

Números de Iván Herrera en la MLB 2025

A pesar de lidiar con muchas lesiones que le permitieron jugar 107 juegos, Herrera de 25 años tuvo un promedio de .284 producto de 110 imparables (marca) en 388 turnos al bate, 13 dobles (marca), 19 cuadrangulares (marca), 66 remolcadas (marca), 54 anotadas (marca), 43 bases por bolas, 84 ponches y 8 bases robadas.

Ya culminada la campaña 2025, Iván Herrera se someterá a una cirugía en el codo para estar sano y volver a jugar en la receptoría en el 2026.