MLB: Miguel Amaya sufre un esguince en el tobillo en su vuelta con los Cubs

Miguel Amaya tuvo un regreso aparatoso a las Grandes Ligas (MLB) luego de sufrir un esguince en el tobillo izquierdo tras un recorrido hacia la primera base en donde llegó quieto.

Amaya tuvo que ser retirado en el carrito con un rostro que reflejaba mucho dolor. Partido donde los Cubs de Chicago terminaron ganando 4-1 ante los Azulejos de Toronto.

Tras el partido donde se fue de 3-1, el manager Craig Counsell reveló que las radiografías del panameño fueron negativas. "Ya está bastante hinchado; estará en la lista de lesionados", expresó Counsell a Marquee Sports Network . "Qué mala suerte, por desgracia. Lo vamos a extrañar", añadió.

El "Kangri" no jugaba desde el 24 de mayo, después de que los Cubs lo activaran de la lista de lesionados de 60 días el martes. El receptor de 26 años había estado de baja por una distensión oblicua.

Números de Miguel Amaya en el 2025

Esta campaña batea para .281, producto de 26 imparables en 93 turnos al bate, 4 cuadrangulares, 25 carreras producidas, 14 anotadas, 9 dobles, 4 bases por bolas y 22 ponches.