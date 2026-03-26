MLB: Panameños remolcaron primera carrera en temporadas consecutivas

El Grandes Ligas José Caballero remolcó la primera carrera de la temporada 2026 de la MLB, uniéndose a Miguel Amaya quien impulsó la primera rayita en el 2025.
En el 2025, Miguel Amaya conectó una recta de Yoshinobu Yamamoto que mandó entre el jardín central y derecho para remolcar a Dansby Swanson con un doble.
José Caballero hizo historia en la MLB
El juego también presentó el primer uso del sistema de desafíos de bolas y strikes (ABS) en un partido de Grandes Ligas. Caballero se tocó el casco para retar un strike cantado en la cuarta entrada ante Webb, y la decisión fue confirmada.
“Quería intentarlo”, confesó Caballero. “Pensé que estaba un poco más alto de lo que mostró, pero al menos estuvo cerca”.