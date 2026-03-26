MLB: El panameño José Caballero hace historia al utilizar el sistema ABS

El campo corto de los Yankees de New York, el panameño José Caballero , provocó el primer reto del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en un juego de MLB, al tocarse el casco en el cuarto inning en el Oracle Park.

"Chema" desafió el strike cantado por el umpire principal Bill Miller en un lanzamiento del abridor de los Gigantes, Logan Webb, que pasó por la parte interna del plato, y la decisión fue confirmada.

Sistema ABS

Aunque el sistema ABS es una novedad en las Grandes Ligas, su funcionamiento ya le resulta conocido tanto a jugadores como a aficionados. Desde 2022 ha sido puesto a prueba en Ligas Menores y, tras su implementación en los Entrenamientos Primaverales de 2025 y 2026, recibió el visto bueno del Comité Conjunto de Competencia en septiembre pasado.

El sistema de retos ABS permite rastrear con precisión milimétrica la ubicación de cada lanzamiento en función de la zona de strike individual de cada bateador, ajustada a su estatura. La tecnología ofrece mediciones exactas, elevando el nivel de precisión en cada decisión.

Se trata de un modelo híbrido que mantiene el protagonismo de los umpires en la mayoría de las jugadas, pero introduce una herramienta clave para corregir decisiones claras y evidentes.

En la práctica, lanzador, receptor o bateador pueden solicitar un reto tocándose la gorra o el casco inmediatamente después del pitcheo, sin intervención desde el dugout. En cuestión de segundos, la resolución aparece en la pantalla del estadio y se comparte con todos los espectadores.

Cada equipo dispone de dos retos por partido y los mantiene si el reclamo resulta exitoso, incorporando así un nuevo componente estratégico que puede marcar la diferencia en momentos decisivos del juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLB/status/2036980772519780730?s=20&partner=&hide_thread=false José Caballero initiates the first ABS Challenge, Powered by T-Mobile.



The call was upheld as a strike.



(MLB x @TMobile) pic.twitter.com/7w4SZB95mn — MLB (@MLB) March 26, 2026

FUENTE: MLB