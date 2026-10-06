MLB MLB -  6 de octubre de 2026 - 08:49

MLB: Partidos para hoy martes 6 de octubre en Serie Divisonal

Repasa a continuación los encuentros que se jugarán este martes 6 de octubre en las series divisionales de la MLB.

MLB: Partidos para hoy martes 6 de octubre en Serie Divisonal
MLB: Partidos para hoy martes 6 de octubre en Serie DivisonalFOTO: MLB

Las emociones de las Series Divisionales de la Liga Nacional en la MLB continúan este martes 6 de octubre, con Dodgers visitando a los Bravos y Padres recibiendo a los Cerveceros.

Los Bravos hicieron su trabajo en Los Ángeles al ganar el Juego 2 en el Dodger Stadium por 3-2.

Al dividir los primeros dos juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional, Atlanta esencialmente convirtió una serie de cinco juegos en una de tres y, de paso, les arrebató a los Dodgers la ventaja de localía.

Con una desventaja de 0-2 ante los Cerveceros de Milwaukee, muchos ya los dan por eliminados. Entre esos escépticos está el miembro del Salón de la Fama y analista de FS1 David Ortiz (quien sabe un par de cosas sobre remontadas en la postemporada).

“Se acabó, lo siento”, dijo Ortiz en el programa posterior al partido luego de la derrota de los Padres ante Brewers en el juego el domingo.

Partidos para hoy 6 de octubre en series divisionales - MLB

  • Los Ángeles Dodgers vs Bravos de Atlanta - Truist Park (5:00 pm)
  • Padres de San Diego vs Cerveceros de Milwaukee - Petco Park (8:30 pm)

FUENTE: MLB

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