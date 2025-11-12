MLB MLB -  12 de noviembre de 2025 - 17:44

MLB: ¿Qué ha pasado con Emmanuel Clase y Luis Ortiz en el caso de apuestas?

Los Grandes Ligas (MLB) Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron acusados formalmente por presunto esquema de apuestas.

Los lanzadores de MLB Emmanuel Clase y Luis Ortiz fueron acusados formalmente por fiscales en Brooklyn, Nueva York, por cargos relacionados con un presunto esquema para manipular apuestas en lanzamientos realizados durante juegos de Grandes Ligas, según un reporte del domingo de Jeff Passan de ESPN.

Los Guardianes emitieron un comunicado tras conocerse la noticia:

“Estamos al tanto de la reciente acción de las autoridades”, dice el comunicado del equipo. “Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades y con Major League Baseball mientras continúan sus investigaciones”.

El comunicado de la MLB

Major League Baseball también emitió un comunicado tras los acontecimientos del domingo:

“MLB contactó a las autoridades federales al inicio de su investigación y ha cooperado plenamente durante todo el proceso”, indicó la liga. “Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación sigue en curso”.

El 3 de julio, MLB colocó a Ortiz en licencia administrativa pagada no disciplinaria hasta el receso del Juego de Estrellas, en medio de una investigación de la liga relacionada con apuestas deportivas. El 18 de julio, su licencia fue extendida hasta el 31 de agosto.

Clase fue colocado inicialmente en licencia administrativa pagada no disciplinaria el 28 de julio, con duración hasta el 31 de agosto. Ese mismo día, MLB anunció que tanto Ortiz como Clase permanecerían en licencia “hasta nuevo aviso”.

