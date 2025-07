MLB: Rich Hill iguala récord al jugar con 14 equipos distintos

Permitió tres carreras (una limpia), con seis hits, dos bases por bolas y un ponche en cinco entradas. Salió del juego en la parte alta del sexto episodio con los Reales abajo 3-0.

Luego de un primer inning sin anotaciones, que incluyó un ponche al All-Star Kyle Tucker, Hill no recibió mucha ayuda de su defensa en el segundo episodio. Tras un sencillo de apertura de Dansby Swanson, el antesalista Nick Loftin y el inicialista venezolano Salvador Pérez cometieron errores consecutivos que permitieron dos carreras sucias al veterano de 21 temporadas.

Hill logró recuperarse en los siguientes dos capítulos, colgando ceros en el tercero y cuarto, antes de permitir un doble de Pete Crow-Armstrong que remolcó una carrera. Con su cuenta de lanzamientos llegando a 90 tras cinco entradas, el mánager Matt Quatraro acudió al bullpen en el sexto.

La apertura del martes marcó el debut de Hill con los Reales, el 14to equipo distinto con el que juega en su extensa carrera, igualando un récord de MLB establecido por Edwin Jackson. También superó a Gaylord Perry como el jugador de mayor edad en disputar un juego con los Reales.

“Bueno, habla de su determinación, ¿no?”, dijo Quatraro antes del juego. “Ha jugado este deporte por siempre, y claramente no lo hace por el dinero o por ser un jugador de Grandes Ligas. Lo hace porque lo ama y porque todavía puede rendir. Me parece algo increíble. Ya he estado con él antes, conozco su preparación, su trabajo, su deseo de ser competitivo, y eso no se encuentra en todos, sea en el béisbol o en cualquier otro ámbito de la vida. Querer seguir estando en la cima durante tanto tiempo es algo muy especial”.

Trabajo de Rich Hill en las menores

Hill pasó los últimos meses preparándose en las Menores, donde tuvo efectividad de 5.22 en 11 aperturas. Realizó su primera apertura de la temporada en Grandes Ligas a los 45 años, convirtiéndose en el lanzador de mayor edad en abrir un juego en las Mayores desde que Jamie Moyer lo hiciera el 27 de mayo de 2012 (49 años y 191 días).

FUENTE: MLB