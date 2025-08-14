MLB: Shohei Ohtani le recetó dos ponches a Mike Trout en su primer encuentro desde el Clásico

La última vez que Shohei Ohtani lanzó contra Mike Trout , había un título en juego. Con Japón a punto de ganar el Clásico Mundial de Béisbol del 2023 ante Estados Unidos, se produjo una batalla electrizante entre dos de las superestrellas más grandes de la MLB . Ohtani en el montículo buscando el salvado y la corona. Trout en el plato como el último recurso de su selección ya con dos outs en la pizarra.

Después de llevar la cuenta al máximo, Trout abanicó un “sweeper” para el tercer strike y Ohtani saltó del montículo victorioso.

“Creo que como aficionado al béisbol, todo el mundo quería ver esto”, dijo Trout después. “Él ganó el primer round”.

La revancha entre Shohei Ohtani y Trout en la MLB

La revancha tardó más de dos años en producirse, porque después del Clásico, Ohtani y Trout regresaron a los Angelinos y compartieron clubhouse por sexta temporada. Después de irse a los Dodgers en la agencia libre, Ohtani fue exclusivamente bateador mientras se recuperaba de una segunda cirugía mayor de codo en el 2024.

No fue sino hasta la derrota 6-5 de los Dodgers la noche del miércoles que Ohtani lanzó contra los Angelinos por primera vez en su carrera. Ohtani ganó fácilmente el segundo y tercer asalto contra Trout, ponchándolo parado dos veces, la primera con un “sweeper” y la segunda con una recta a 100.7 mph. Sin embargo, permitió cuatro carreras, su mayor cantidad de la temporada, mientras lanzaba hasta el quinto inning por primera vez este año.

Fue el primer enfrentamiento pitcher-bateador entre dos jugadores que han ganado tres veces el JMV en la historia de las Grandes Ligas.

“Sentí que ejecuté muy bien en los dos turnos contra él”, dijo Ohtani a través de su intérprete Will Ireton. “Mirando hacia atrás en mi apertura de hoy, todo se trata de ejecutar. Cuando no lo hice, ellos lo aprovecharon”.

FUENTE: MLB