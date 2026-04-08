MLB: Súper prospecto Konnor Griffin firma extensión millonaria con los Piratas

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB anunciaron el miércoles por la mañana que acordaron un contrato de nueve años y US$140 millones con el campocorto de 19 años, asegurando que Konnor Griffin permanezca en el equipo hasta el 2034.

Representa el acuerdo más grande en la historia de los Piratas, superando el pacto de US$106.75 millones de Bryan Reynolds del 2023, pero también forja un fuerte lazo entre Griffin y una ciudad que le sienta bien.

"Se siente genial saber que seré un Pirata de Pittsburgh por mucho tiempo", expresó Griffin. "El objetivo es ganar todos los años. Y creo que podemos hacerlo. Será bueno dejar todo atrás y ahora simplemente puedo dedicarme a jugar béisbol".

Por muy talentoso que sea el oriundo de Jackson, Mississippi y lo es -- Griffin también ha demostrado ser una gran persona: Humilde y leal con un gran grupo de apoyo a su alrededor.

La casa de Konnor Griffin por muchos años - MLB

Ahora, Griffin y su esposa Dendy pueden llamar oficialmente a Pittsburgh su hogar.

"Firmar a Konnor es un compromiso significativo con este equipo, esta ciudad y nuestros fans", declaró el presidente de los Piratas, Bob Nutting. "Refleja nuestra creencia en Konnor, en el club de esta temporada y en el futuro de nuestra organización. Konnor representa todo lo que valoramos en un jugador: Talento excepcional, carácter fuerte, una mentalidad de equipo primero y una madurez que se destacó para todos nosotros desde el principio. Es la persona adecuada, de la familia adecuada, y éste es otro paso importante en el trabajo que hemos estado haciendo para construir algo duradero".

FUENTE: MLB