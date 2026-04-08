MLB MLB -  8 de abril de 2026 - 12:12

MLB: Súper prospecto Konnor Griffin firma extensión millonaria con los Piratas

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB acordaron extensión de contrato récord con el súper prospecto Konnor Griffin.

MLB: Súper prospecto Konnor Griffin firma extensión récord con los Piratas

MLB: Súper prospecto Konnor Griffin firma extensión récord con los Piratas

FOTO: MLB

Los Piratas de Pittsburgh de la MLB anunciaron el miércoles por la mañana que acordaron un contrato de nueve años y US$140 millones con el campocorto de 19 años, asegurando que Konnor Griffin permanezca en el equipo hasta el 2034.

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Representa el acuerdo más grande en la historia de los Piratas, superando el pacto de US$106.75 millones de Bryan Reynolds del 2023, pero también forja un fuerte lazo entre Griffin y una ciudad que le sienta bien.

"Se siente genial saber que seré un Pirata de Pittsburgh por mucho tiempo", expresó Griffin. "El objetivo es ganar todos los años. Y creo que podemos hacerlo. Será bueno dejar todo atrás y ahora simplemente puedo dedicarme a jugar béisbol".

Por muy talentoso que sea el oriundo de Jackson, Mississippi y lo es -- Griffin también ha demostrado ser una gran persona: Humilde y leal con un gran grupo de apoyo a su alrededor.

La casa de Konnor Griffin por muchos años - MLB

Ahora, Griffin y su esposa Dendy pueden llamar oficialmente a Pittsburgh su hogar.

"Firmar a Konnor es un compromiso significativo con este equipo, esta ciudad y nuestros fans", declaró el presidente de los Piratas, Bob Nutting. "Refleja nuestra creencia en Konnor, en el club de esta temporada y en el futuro de nuestra organización. Konnor representa todo lo que valoramos en un jugador: Talento excepcional, carácter fuerte, una mentalidad de equipo primero y una madurez que se destacó para todos nosotros desde el principio. Es la persona adecuada, de la familia adecuada, y éste es otro paso importante en el trabajo que hemos estado haciendo para construir algo duradero".

FUENTE: MLB

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