MLB: Vladimir Guerrero Jr ingresa a la lista de lesionados tras golpe en la cabeza

El dominicano Vladimir Guerrero Jr ingresó el sábado a la lista de lesionados de 7 días de los Azulejos de Toronto, un día después de abandonar el encuentro de MLB y ser sometido a los protocolos de conmoción cerebral.

Guerrero se estrelló con el torpedero de los Yankees, George Lombard Jr., en una caótica jugada en la tercera base durante el sexto episodio de la victoria por 3-1 de Toronto sobre Nueva York el viernes. Cuando un tiro errado se le escapó a Lombard y este giró para ir en busca de la pelota, su rodilla izquierda golpeó a Guerrero en el rostro.

El manager John Schneider dijo después del encuentro que Guerrero tenía “un poco de dolor de cabeza” tras la jugada.

No se anunció ningún movimiento en el roster relacionado con Guerrero, pero el club canadiense volvió a subir al zurdo Ricky Tiedemann desde Triple-A Buffalo antes del compromiso del sábado, bajando al derecho Chase Lee en un movimiento correspondiente. El jardinero Daz Cameron también se ha presentado al clubhouse de los Azulejos.

En caso de que Guerrero pase a la lista de lesionados, ya sea en la opción de 10 días o la de 7 días por conmoción cerebral, el novato Charles McAdoo sería la principal alternativa para jugar en la primera base. El tercera base japonés Kazuma Okamoto también podría trasladarse a la inicial.

FUENTE: MLB