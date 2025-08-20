MLB: Yankees igualaron récord de la franquicia de cuadrangulares en un partido

El cielo finalmente se despejó el martes tras una tormenta eléctrica de casi dos horas sobre el George M. Steinbrenner Field. Los Yankees de Nueva York trajeron su propio trueno ante Tampa Bay en la MLB .

Aaron Judge, Cody Bellinger, y Giancarlo Stanton conectaron jonrones consecutivos en el primer inning contra Shane Baz de los Rays al regresar a su hogar primaveral con estilo, igualando un récord de la franquicia al disparar nueve cuadrangulares en la paliza 13-3 sobre Tampa Bay.

Fue la segunda vez este año que los Yankees pegan nueve jonrones en un juego: también lo hicieron en el segundo partido de la campaña, el 29 de marzo contra los Cerveceros en Nueva York. Son el primer equipo en la historia de las Mayores con múltiples juegos de nueve o más cuadrangulares, en la misma temporada o en diferentes.

“Hacerlo dos veces es algo notable”, enfatizó el piloto Aaron Boone. “Hubo batazos que fueron realmente impresionantes. Una demostración ofensiva de mucho nivel ante un equipo contra el que no siempre es fácil anotar”.

Incluso Boone admitió haber perdido la cuenta durante la ráfaga de vuelacercas: “¿Pegamos nueve?”. En efecto, así fue, quedándose a uno del récord de Grandes Ligas que fijaron los Azulejos en 1987.

Stanton y Bellinger sacaron la bola dos veces cada uno, al igual que el panameño José Caballero, quien vio un video de homenaje de su antiguo club en la pizarra del jardín izquierdo y, medio inning más tarde, la botó.

“Por eso son los Bombarderos del Bronx”, exclamó Caballero tras pegar dos jonrones. “Al estar con esos muchachos, algo se te pega”.

