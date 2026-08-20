MLB: Yankees vencieron a Orioles en medio de polémica por foul en batazo de Alonso

Pete Alonso se puso en modo Carlton Fisk, dando saltos por la línea de primera base mientras seguía un elevado batazo en el séptimo inning rumbo al jardín izquierdo del Oriole Park at Camden Yards, escenario de la MLB . Se llevó ambas manos al casco y soltó un grito cuando la decisión en el terreno fue bola de foul, y luego siguió protestando cuando se determinó que la repetición no era concluyente.

Desde la parte posterior del montículo, Brent Headrick no protestó, y tampoco lo hicieron los Yankees. En cambio, aprovecharon la situación. George Lombard Jr se embasó con un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas y Jazz Chisholm Jr. se lanzó al plato para anotar otra carrera con un lanzamiento descontrolado, impulsando una victoria de los Yankees de Nueva York 5-3 sobre los Orioles la noche del miércoles.

En el octavo inning de Nueva York, Cam Sanders golpeó a dos bateadores de los Yankees y otorgó un boleto, preparando el escenario para el rodado lento de Lombard por la línea de tercera base ante el cubano Yennier Canó. Ese batazo en particular quizás no salió como un misil, pero Lombard ha venido acumulando turnos de calidad, mejorando a 4-de-7 con dos carreras impulsadas desde su llegada a Baltimore.

Aunque parecía cojear después de lanzarse de regreso a tercera base, Chisholm no dudó en mostrar su velocidad y se deslizó de cabeza en el plato para anotar a salvo cuando Cano tiró un splitter que picó en el suelo.

La ofensiva de los Yankees respondió - MLB

Ben Rice conectó su jonrón número 34 de la temporada, líder del equipo, y Ryan McMahon agregó un sencillo remolcador más temprano en el encuentro, respaldando a Will Warren, quien trabajó cuatro entradas de dos carreras antes de dejar el juego en manos del bullpen. Alonso disparó un cuadrangular ante Warren en el tercer episodio, y Dylan Beavers pegó un vuelacercas frente a Fernando Cruz en el sexto acto que empató el marcador.

FUENTE: MLB