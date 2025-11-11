¡OFICIAL! Pat Murphy y Stephen Vogt ganan el premio Mánager del Año en la MLB

El dirigente de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy , y el timonel de los Guardianes, Stephen Vogt , fueron reconocidos ambos la noche del martes como Mánager del Año de la Liga Nacional y la Liga Americana por segunda campaña seguida en la MLB , respectivamente, tras la votación de los electores de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA).

Hasta hoy, solamente dos dirigentes habían ganado el Manager del Año en campañas seguidas: el miembro del Salón de la Fama, Bobby Cox (2004-2005), y Kevin Cash de los Rays (2020-2021). Murphy y Vogt duplicaron el tamaño del exclusivo club.

Murphy recibió 27 votos al primer lugar, mientras que Terry Francona (dos) de los Rojos y Rob Thomson (uno) de los Filis recibieron las otras selecciones al primer puesto. Vogt superó en la votación a John Schneider de los Azulejos y Dan Wilson de los Marineros.

Lo que hay que recordar de los Cerveceros de Murphy en el 2025 es cómo empezó todo. Era marzo y tenían un récord de 0-4, igualando a los Cardenales de 1954 por la mayor cantidad de carreras permitidas en los primeros cuatro partidos de cualquier campaña en la era moderna. ¿Recuerdan la fiebre por los bates torpedo? Los Cerveceros tuvieron mucho que ver con eso. También las lesiones. Seis lanzadores abridores estaban en la lista de lesionados. Y otro, el cubano Néstor Cortés, cuyo debut con los Cerveceros fue casi inconcebible en el Yankee Stadium con tres jonrones en tres lanzamientos, estaba a una semana de sumarse a la lista de lesionados.

Los Cerveceros reaccionaron de forma contundente, razón por la cual Murphy tiene la oportunidad de unirse a Bobby Cox (2004-05) y Kevin Cash (2020-21) como los únicos pilotos en ser Manager del Año en temporadas consecutivas. Por segunda campaña al hilo, Milwaukee superó con creces las proyecciones de pretemporada, que este año los situaban por las 84 victorias.

Stephen Vogt lideró el equipo a una remontada histórica en la MLB

Con Vogt, los Guardianes borraron una desventaja de 15.5 juegos para conquistar la Central de la Americana, que es la mayor remontada de un club para coronarse en la división (desde 1969) o la liga (antes de 1969).

En una temporada de altibajos, Vogt recalcó la mentalidad de un día a la vez que su clubhouse. La implementó y la llevó hasta la recta final. Hubo bastantes giros. Cleveland pasó por una racha de 10 derrotas (del 26 de junio al 6 de julio) y un trecho con marca de 1-9 (15 al 25 de agosto). El estelar cerrador dominicano Emmanuel Clase y el abridor quisqueyano Luis Ortiz en julio pasaron a licencia no disciplinaria tras investigaciones de MLB. El as Shane Bieber fue enviado a los Azulejos antes de la Fecha Límite de Cambios mientras seguía rehabilitándose de una operación Tommy John.

FUENTE: MLB