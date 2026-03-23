Randy Arozarena quiere dejar en el pasado el incidente con el saludo de Cal Raleigh

La historia que los Marineros de Seattle han estado intentando dejar atrás llegó el sábado a lo que esperan sea su capítulo final, cuando el cubano mexicano Randy Arozarena emitió una segunda declaración sobre su incidente con Cal Raleigh en el Clásico Mundial de Béisbol hace casi dos semanas.

“Entiendo que, con el Día Inaugural a pocos días, no quiero que esto sea una distracción”, dijo Arozarena a través del equipo. “Cal y yo hemos hablado y me disculpé por lo que dije después del juego. Nada de lo ocurrido en el Clásico Mundial de Béisbol cambia el hecho de que somos hermanos y compañeros de equipo. Es familia, y ambos estamos enfocados en ayudar a los Marineros a ganar la Serie Mundial”.

La declaración del sábado fue más detallada que la que emitió hace una semana al regresar del Clásico, en la que no mencionó a Raleigh por nombre. En ese momento, también prefirió no responder preguntas.

Raleigh ha estado de regreso con los Marineros en Arizona desde el jueves, y ambos estuvieron en la misma alineación de la Liga del Cactus esa noche contra los Atléticos en el Hohokam Stadium. Después del juego, se les vio participando en la tradicional fila de choques de puños tras la victoria 6-4, con Arozarena también dándole una palmada a Raleigh en la zona que le ha valido uno de los apodos más reconocibles del deporte.

Ambos jugadores también estuvieron en la alineación del sábado contra los Cachorros en la Liga del Cactus, y debido a que la declaración de Arozarena se publicó aproximadamente 90 minutos antes del primer lanzamiento, Raleigh estaba en su rutina previa al juego como receptor y no estuvo disponible para comentarios inmediatos.

Raleigh abordó la situación por primera vez poco después de ocurrida, en una llamada por FaceTime el 9 de marzo con tres reporteros que cubren a los Marineros, en la que expresó arrepentimiento por la percepción de falta de respeto que Arozarena interpretó al no estrecharle la mano en la caja de bateo durante su enfrentamiento en el Clásico en Houston la noche anterior. Después de ese juego, Arozarena lanzó comentarios directos hacia Raleigh en español durante una entrevista con el periodista mexicano Luis Gilbert.

Palabras de Cal Raleigh

“Me comuniqué con Randy y básicamente le dije: ‘Perdón si te sentiste irrespetado’, o lo que haya sido”, dijo Raleigh en ese momento. “Pero solo estamos jugando el juego. Creo que él querría lo mismo si yo fuera su compañero y estuviéramos enfrentando a alguien en un juego de playoffs. O querría esa misma intensidad de mi parte. Así es como lo veo. Me comuniqué con él y lo dejamos atrás”.

FUENTE: MLB