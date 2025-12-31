¡RECUERDOS 2025! José Caballero llegó a los Yankees y lideró departamento de bases robadas

El pelotero panameño José Caballero vivió un gran año 2025, con un cambio desde los Rays de Tampa Bay a los Yankees de New York de las Grandes Ligas (MLB).

En el cierre del mes de julio del 2025, luego de sumar 53 imparables en 235 turnos al bate, 37 anotadas, 27 remolcadas, 2 cuadrangulares y 34 bases robadas en lo que iba de la temporada del béisbol de la "Gran Carpa".

Caballero, infielder santeño vino de menos a más en el histórico equipo de la ciudad de New York, terminando como una pieza clave en la clasificación a los playoffs, consiguiendo el imparable de oro ante los White Sox.

Velocidad para José Caballero

"Chema" se robó 49 almohadillas en total, sumando las 34 con la camiseta de los Rays y 15 con los "Bombarderos", franquicia a la que llegó el 31 de julio en la fecha límite de cambios.

Con este liderato de bases robadas por segunda campaña consecutiva, "Cabby" se convirtió en el segundo panameño que comanda este departamento en años consecutivos después de Omar Moreno (1978 y 1979), además de liderar por primera vez en ambas ligas. En el 2024 se robó 44 bases (líder de la Americana) y finalizó en la cuarta posición general sumando la Nacional por detrás de Elly de la Cruz (67), Shohei Ohtani (59) y Brice Turang (50).

"Cabby" de 29 años terminó con un promedio ofensivo de .236 (74 imparables en 314 turnos al bate), 5 cuadrangulares, 36 carreras remolcadas, 52 anotadas, 18 dobles, 1 triple, 47 bases por bolas, 98 ponches y 49 bases estafadas (líder de la MLB), una temporada para el recuerdo del panameño.