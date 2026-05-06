Mundial 2026: Conoce a Mauricio Pochettino, DT de la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos llegará a la Copa Mundial 2026 de la FIFA liderados por su entrenador Mauricio Pochettino, un experimentado argentino.
Su debut en el banquillo estadounidense se produjo el 12 de octubre de 2024 en un amistoso frente a Panamá. Desde entonces, el entrenador ha dirigido aproximadamente entre 10 y 15 partidos en sus primeros meses al mando, en un proceso que todavía se encuentra en fase de consolidación.
Con altos y bajos, con Pochettino al mando, los estadounidenses alcanzaron la final de la la Copa Oro 2025, uno de los momentos destacados de su ciclo como entrenador, pero que no califica como un logro ciertamente.
Trayectoria a nivel de clubes
- RCD Espanyol
2009 – 2012
- Southampton FC
2013 – 2014
- Tottenham Hotspur
2014 – 2019
- Paris Saint-Germain
2021 – 2022
- Chelsea FC
2023 – 2024
Estados Unidos de la mano de Mauricio Pochettino enfrentarán sus duelos en el Grupo D de la cita mundialista, compartiendo junto a Paraguay, Australia y Turquía.