Mundial 2026: Conoce a Mauricio Pochettino, DT de la selección de Estados Unidos

La selección de Estados Unidos llegará a la Copa Mundial 2026 de la FIFA liderados por su entrenador Mauricio Pochettino, un experimentado argentino.

La etapa de Mauricio Pochettino como entrenador de la selección de Estados Unidos comenzó oficialmente el 10 de septiembre de 2024, con su llegada al equipo nacional, fecha que marcó un nuevo camino para el argentino de 54 años de edad, ya que esta ha sido su primera experiencia dirigiendo una selección absoluta, tras una extensa trayectoria en clubes europeos de primer nivel.

Su debut en el banquillo estadounidense se produjo el 12 de octubre de 2024 en un amistoso frente a Panamá. Desde entonces, el entrenador ha dirigido aproximadamente entre 10 y 15 partidos en sus primeros meses al mando, en un proceso que todavía se encuentra en fase de consolidación.

Con altos y bajos, con Pochettino al mando, los estadounidenses alcanzaron la final de la la Copa Oro 2025, uno de los momentos destacados de su ciclo como entrenador, pero que no califica como un logro ciertamente.

Trayectoria a nivel de clubes

RCD Espanyol 2009 – 2012

Southampton FC 2013 – 2014

Tottenham Hotspur 2014 – 2019

Paris Saint-Germain 2021 – 2022

Chelsea FC 2023 – 2024

Estados Unidos de la mano de Mauricio Pochettino enfrentarán sus duelos en el Grupo D de la cita mundialista, compartiendo junto a Paraguay, Australia y Turquía.