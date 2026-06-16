Carlos Queiroz sobre Panamá: "Es un equipo muy sólido y muy difícil de enfrentar" FOTO / @GhanaBlackstars

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz , aseguró este martes que su equipo tiene "buenas soluciones" para contrarrestar las fortalezas de la Selección de Panamá, contra los que juegan el miércoles en Panamá en el debut mundialista de ambas selecciones en Toronto.

"Es un equipo muy bien organizado, muy sólido y muy difícil de enfrentar", aseguró en rueda de prensa el técnico portugués, que aseguró que tiene "en alta estima" a 'Los canaleros'.

"Por supuesto, tienen algunas debilidades. Debemos encontrarlas y creo que tenemos buenas soluciones para contrarrestar sus fortalezas, así que las pondremos a prueba mañana contra Panamá", aseveró Queiroz.

El técnico, que entrará en los libros de récords el miércoles al convertirse en el segundo seleccionador que disputa cinco Mundiales consecutivos (el otro es Bora Milutinovic), se mostró convencido de que su escuadra puede "hacerlo bien".

"Somos fuertes en los duelos individuales y demostraremos nuestras fortalezas durante el encuentro", añadió.

Carlos Queiroz ya enfrentó a Panamá

Cuando fue interpelado por sus pasados enfrentamientos con la selección de Panamá, contra quien perdió 4-0 como técnico de Catar en cuartos de la Copa Oro de 2023, el preparador señaló que "los resultados del pasado son solo historia y reputación".

Al ser preguntado sobre si siente que el partido contra Panamá debe ser una victoria obligada en un grupo, el L, en el que también están Inglaterra y Croacia, Queiroz aseguró que, de acuerdo a lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, "en el fútbol es que todos los partidos son importantes cuando juegas.

"No recuerdo haber jugado en mi vida un partido que no fuera obligatorio ganar. Nuestro valor no se basa en intenciones ni deseos; nuestro valor se basa en los resultados, y la única medicina, la única que funciona en el fútbol, es ganar", aseguró.

Queiroz consideró que tratará de imponer el miércoles su juego sobre los panameños y evitó pronunciarse sobre la posible ausencia del medio Adalberto Carrasquilla en la selección centroamericana.

Tampoco quiso añadir ningún comentario sobre la apelación que el Gobierno de Ghana ha hecho ante un tribunal federal canadiense sobre la decisión del país norteamericano de no permitir la entrada del centrocampista de las 'Estrellas negras' Thomas Partey, que encara cargos penales por violación y agresión sexual en el Reino Unido.

"Añadir más comentarios sobre cuestiones que no tienen sentido no es asunto mío. Lo que me corresponde es jugar con las cartas que tengo delante; estamos a la espera de una decisión", añadió con respecto al recurso presentado hoy ante la corte canadiense.

FUENTE: EFE