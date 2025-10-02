ADIDAS presenta a TRIONDA, el balón oficial para el Mundial 2026

Adidas revela el balón oficial de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, que da inicio a la cuenta regresiva para el torneo internacional más grande del fútbol.

TRIONDA es una celebración de las naciones que serán anfitrionas del torneo: Canadá, México y Estados Unidos. Fabricado con una nueva construcción de bola de cuatro paneles para un alto rendimiento, la geometría de diseño fluido replica las ondas representadas en el nombre oficial de la bola. Cada panel presenta los colores del país, rojo, azul y verde, que se conectan en forma de triángulo en el centro del panel, simbolizando tres naciones que se unen para albergar el torneo por primera vez.

Cada nación anfitriona también se celebra con iconografía significativa para los países, incluida una estrella para los EE. UU., una hoja de arce para Canadá y un águila para México.

¿Qué representa el nuevo balón de Adidas para el Mundial 2026?

El diseño está terminado con adornos dorados en homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y detalles que delinean los motivos en la cara del balón, un color de campeón para el balón de campeón.

Desde el punto de vista del rendimiento, la construcción de cuatro paneles está diseñada con líneas intencionalmente profundas y en relieve. Creando una superficie de bola que produce una estabilidad óptima, resistencia y distribución uniforme a medida que viaja por el aire.

FUENTE: ADIDAS