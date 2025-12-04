Jaime Penedo, invitado como leyenda al Sorteo del Mundial 2026

El ex guardameta de la Selección de Panamá , Jaime Penedo , fue invitado como leyenda de la FIFA al Sorteo Final de la Copa Mundial 2026 , que se celebrará el viernes 5 de diciembre en Washington, D.C.

La selección de Panamá se encuentra ubicada en el bombo 3 y el viernes conocerá a los rivales que enfrentará en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Estrellas deportivas dirigirán el sorteo del Mundial 2026

La FIFA ha anunciado el excepcional elenco de leyendas del deporte y presentadores de máxima categoría que guiarán al público en esta emocionante ceremonia. El FIFA Legend y excapitán de la selección inglesa de fútbol Rio Ferdinand, uno de los defensores más destacados de su generación, dirigirá el sorteo con la ayuda de la galardonada presentadora internacional Samantha Johnson

En el escenario les acompañará un extraordinario conjunto de estrellas de deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, lo que convertirá este sorteo final en un espectáculo único y sin precedentes. Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl de la NFL; Wayne Gretzky, miembro del Salón de la Fama de la NHL y cuatro veces campeón de la Stanley; Aaron Judge, jugador de béisbol de los New York Yankees, que ha sido elegido en siete ocasiones para el equipo ideal de la MLB; Shaquille O’Neal, miembro del Salón de la Fama y cuatro veces campeón de la NBA, ejercerán de asistentes del sorteo. Ellos serán además el nexo de unión entre el fútbol y los deportes más populares de Norteamérica.

Judge será el encargado del bombo 3, donde se encuentra el onceno panameño.

FUENTE: FIFA