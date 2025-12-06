MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  6 de diciembre de 2025 - 12:57

Mundial 2026: Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos

Conoce las sedes de los partidos de la Selección de Argentina en la fase de grupos de la Copa Mundial 2026.

FOTO: AFA

La selección de Argentina ya conoce donde jugará en el Mundial 2026, en busca de defender su reinado mundialista de Qatar 2022.

Los argentinos quedaron ubicados en el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia fue en 2007. Argentina se impuso 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria nuestra Selección jugó dos veces. La primera fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del Mundial de Italia. El de la Copa del Mundo del año viene será el primer cruce con Jordania.

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

image

FUENTE: AFA

