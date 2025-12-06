Mundial 2026: Calendario oficial de Argentina en la fase de grupos

La selección de Argentina ya conoce donde jugará en el Mundial 2026 , en busca de defender su reinado mundialista de Qatar 2022.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia fue en 2007. Argentina se impuso 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria nuestra Selección jugó dos veces. La primera fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del Mundial de Italia. El de la Copa del Mundo del año viene será el primer cruce con Jordania.

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

image

FUENTE: AFA