Mundial 2026: Conoce a Murat Yakin, entrenador de la Selección de Suiza

La Selección de Suiza afrontará el Mundial 2026 bajo el mando de Murat Yakin, un técnico que ha logrado consolidar una identidad competitiva y ordenada para el conjunto helvético.

Desde su llegada al banquillo en 2021, Yakin ha convertido a Suiza en una selección incómoda para cualquier rival y con aspiraciones reales de protagonizar una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

El entrenador nacido en Basilea asumió el cargo tras la salida de Vladimir Petkovic y rápidamente consiguió resultados positivos. En sus primeros meses al frente del equipo clasificó a Suiza al Mundial de Qatar 2022 superando a Italia en las eliminatorias europeas, un logro que fortaleció su imagen dentro del fútbol suizo. Posteriormente también condujo al equipo hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, donde los helvéticos dejaron una gran impresión tras eliminar a Italia antes de caer ante Inglaterra en penales.

Antes de dirigir a la selección nacional, Yakin construyó una extensa carrera como entrenador en clubes de Suiza y del extranjero. Sus primeros pasos fueron en el FC Frauenfeld y las categorías juveniles del Grasshoppers, pero comenzó a llamar la atención en el FC Thun, equipo al que ascendió a la primera división en 2010. Más adelante dirigió al Luzern y posteriormente al FC Basel, donde vivió uno de los momentos más importantes de su carrera. Con Basel conquistó títulos locales y sorprendió en la UEFA Champions League al derrotar en dos ocasiones al Chelsea durante la temporada 2013-2014.

La experiencia internacional también forma parte de su recorrido. En 2014 tuvo un breve paso por el Spartak Moscú de Rusia antes de regresar al fútbol suizo para dirigir clubes como Schaffhausen, Grasshoppers y Sion. Toda esa trayectoria le permitió acumular experiencia en diferentes contextos y desarrollar una idea táctica flexible que hoy se refleja en la selección nacional.

Estilo de juego de Murat Yakin

En cuanto a su estilo de juego, Murat Yakin se caracteriza por priorizar el orden defensivo, la intensidad táctica y la capacidad de adaptación según el rival. Habitualmente utiliza esquemas como el 3-4-2-1 o el 4-2-3-1, sistemas que le permiten mantener equilibrio en defensa y aprovechar la velocidad de sus extremos y carrileros. Además, su equipo suele destacar por la presión coordinada y por cerrar espacios en el mediocampo.