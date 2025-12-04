Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones que todos quieren evitar en el sorteo?

Las emociones del Sorteo final de la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. (10:30 a.m por RPC).
Selecciones que todos quieren evitar en el Mundial 2026
Los cabezas de serie no querrán enfrentar a tres rivales del bombo 3: Noruega, Egipto y Paraguay.
Por su parte, las selecciones del bombo 2 que pueden ganarle a cualquier potencia son: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay y Ecuador.
El resto de los equipos, buscará evitar chocar contra los favoritos: Argentina, Francia, Portugal, España, Inglaterra y Brasil.