Mundial 2026: ¿Cuáles son las selecciones que todos quieren evitar en el sorteo?

Muchas selecciones candidatas a ganar el título, son las que todos quieren evitar en el sorteo del Mundial 2026.

Las emociones del Sorteo final de la Copa Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. (10:30 a.m por RPC).

Los bombos ya están definidos y teniendo en cuenta las restricciones que tienen cada uno, muchas selecciones saben cuáles pueden ser sus posibles rivales en la cita mundialista a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Selecciones que todos quieren evitar en el Mundial 2026

Los cabezas de serie no querrán enfrentar a tres rivales del bombo 3: Noruega, Egipto y Paraguay.

Por su parte, las selecciones del bombo 2 que pueden ganarle a cualquier potencia son: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay y Ecuador.

El resto de los equipos, buscará evitar chocar contra los favoritos: Argentina, Francia, Portugal, España, Inglaterra y Brasil.

