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FUTBOL Mundial 2026 -  4 de julio de 2026 - 20:32

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 5 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este domingo 5 de julio con dos choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 5 de julio

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 5 de julio

Foto: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este domingo 5 de julio con dos encuentros de alto nivel en los octavos de final.

A primera hora, la selección de Brasil liderada por Vini Jr medirá fuerzas contra la Noruega de Erling Haaland en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Los brasileños vienen de eliminar a Japón, mientras que los noruegos dejaron en el camino a Costa de Marfil.

Finalmente, México e Inglaterra protagonizarán un verdadero partidazo en la Ciudad mexicana. El "Tri" superó a Ecuador en la ronda de 32 y los ingleses superaron a Congo.

Partidos para hoy, domingo 5 de julio - Copa Mundial 2026

  • Brasil vs Noruega - Estadio Nueva York Nueva Jersey (3:00 pm) en vivo por RPC
  • México vs Inglaterra - Estadio Ciudad de México (7:00 pm) en vivo por RPC

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