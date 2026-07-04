Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 5 de julio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este domingo 5 de julio con dos encuentros de alto nivel en los octavos de final.
Finalmente, México e Inglaterra protagonizarán un verdadero partidazo en la Ciudad mexicana. El "Tri" superó a Ecuador en la ronda de 32 y los ingleses superaron a Congo.
Partidos para hoy, domingo 5 de julio - Copa Mundial 2026
- Brasil vs Noruega - Estadio Nueva York Nueva Jersey (3:00 pm) en vivo por RPC
- México vs Inglaterra - Estadio Ciudad de México (7:00 pm) en vivo por RPC