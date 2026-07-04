Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 5 de julio Foto: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este domingo 5 de julio con dos encuentros de alto nivel en los octavos de final.

A primera hora, la selección de Brasil liderada por Vini Jr medirá fuerzas contra la Noruega de Erling Haaland en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Los brasileños vienen de eliminar a Japón, mientras que los noruegos dejaron en el camino a Costa de Marfil.

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