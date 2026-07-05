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FUTBOL Mundial 2026 -  5 de julio de 2026 - 09:48

Mundial 2026: Orlando Gill explicó por qué le lanzó el balón a Mbappé

Orlando Gill, tras lanzarle el balón a Kylian Mbappé en el Mundial 2026: "Fue un momento de calentura".

Mundial 2026: Orlando Gill explicó por qué le lanzó el balón a Mbappé
Mundial 2026: Orlando Gill explicó por qué le lanzó el balón a MbappéFoto: EFE/Ángel Colmenares

El guardameta paraguayo Orlando Gill reconoció que tuvo "un momento de calentura" el sábado al lanzar el balón a la espalda de Kylian Mbappé, cuando este celebraba la clasificación de Francia para los cuartos de final del Mundial 2026.

"Yo le pasé la mano felicitándolo, pero como no me dio bola entré en un momento de calentura. Solamente hice eso, pero después me tranquilicé", aseguró Gill en declaraciones en la zona mixta, donde aprovechó para felicitar a Francia por la victoria.

Gill también respondió a las críticas por la dureza de Paraguay, que terminó el partido sin tarjetas, a diferencia de Francia, que recibió tres.

"Esto es fútbol, si no están acostumbrados a esto qué le vamos a hacer", afirmó el portero de San Lorenzo.

El juego físico de Paraguay en el Mundial 2026

"Paraguay es así, es una selección ruda, muy arriba en lo físico. Quisimos hacernos sentir, hacernos sentir duros, que si pasaba el balón no pasaba el hombre", añadió.

El guardameta, con varias paradas de mérito, incluida una doble de Mbappé en el tramo final del partido, lamentó que Paraguay quedase eliminada por un gol de penalti.

"Los estábamos aguantando bastante bien, evitando pelotas filtradas, que es su juego, doblando rápido la marca a sus jugadores. Si no hubiera sido por ese penal la historia hubiera sido otra", dijo.

FUENTE: EFE

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