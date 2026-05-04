Mundial 2026: Conoce a Jamal Sellami, entrenador de Jordania

Tras los éxitos de la selección de Jordania en la Copa Asiática de la AFC y mientras la selección disputaba la segunda ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026 , el técnico marroquí Hussein Ammouta emprendió un nuevo reto, por lo que la Federación Jordana de Fútbol tuvo que buscar un sucesor que diera continuidad al excelente momento del equipo.

Con el miedo a que bajara el rendimiento, la federación se decantó por Jamal Sellami , quien ha mantenido el proyecto de su predecesor. Sellami, de 55 años de edad, fue un destacado mediocampista marroquí que se hizo un nombre con el Raja de Casablanca, con el que alzó numerosos títulos. Además, pasó tres fructíferos años en el Beikta turco. Asimismo, representó a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA Francia 1998™, antes de anunciar su retirada en 2004, cuando militaba en las filas del MAS Fez.

Jordania integra el grupo J junto a Argentina, Argelia y Austria.

El inicio de Jamal Sellami como técnico - Mundial 2026

Sellami comenzó su carrera como técnico en los juveniles del Raja y de otros clubes de su país, para posteriormente dar el salto al fútbol profesional. Luego de una primera etapa con el FUS de Rabat, guio al Raja hasta el título de liga en 2019/2020 para regresar a continuación al FUS. También estuvo al frente de Marruecos en el Campeonato Africano de Naciones 2018.

Desde que se puso al timón de los Nashama en junio de 2024, Sellami ha mantenido la solidez defensiva del equipo y ha adoptado un dinámico estilo de juego basado en la flexibilidad y en la química, lo que deja patente su habilidad para desplegar las aptitudes de sus jugadores a fin de lograr un rendimiento óptimo. En los doce partidos disputados bajo su batuta, Jordania solo ha perdido dos, contra la República de Corea e Irak, ha marcado 19 goles y solo ha encajado ocho.

FUENTE: FIFA