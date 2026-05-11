Mundial 2026: Conoce a la Selección de Congo

Más de medio siglo de ansiosa espera se transformó en júbilo en Guadalajara el 31 de marzo de 2026. Tras vencer a una tenaz Jamaica (1-0 en la prórroga) en la final de la Ruta A del Torneo de Repesca para la Copa Mundial 2026 , la Selección de Congo sintió de repente cómo se le quitaba de encima el peso de cinco décadas de frustración . Los Leopardos llevaban desde 1974 buscando regresar a la Copa del Mundo.

Con una generación dorada a su disposición, encabezada por Cedric Bakambu, Chancel Mbemba y Arthur Masuaku, el entrenador Sebastien Desabre ha logrado sus ambiciosos objetivos. Ahora, la selección de la República Democrática del Congo comenzará a prepararse para el formidable desafío que les espera en el Grupo K, donde se enfrentarán a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

¿Cómo la República Democrática del Congo se clasificó para el Mundial 2026?

Tras quedarse a las puertas de clasificarse para Rusia 2018 y Qatar 2022, los Leopardos han seguido progresando y sus esfuerzos finalmente se han visto recompensados con un puesto en el Mundial de 2026. En la final del Torneo de Repesca de la FIFA, vencieron a Jamaica (1-0 en la prórroga) gracias a un gol de oportunismo de Axel Tuanzebe , que batió a la defensa caribeña durante un saque de esquina.

Su participación en el torneo intercontinental fue la recompensa a una sólida campaña de clasificación africana. Encuadrados en el Grupo B, la República Democrática del Congo estuvo a punto de superar a Senegal y conseguir el primer puesto, logrando así la clasificación automática. Sin embargo, a pesar de ponerse 2-0 arriba en el partido decisivo en Kinshasa, Bakambu y sus compañeros acabaron sufriendo una derrota por 3-2.

Como uno de los cuatro mejores segundos clasificados de la zona CAF, los hombres de Desabre avanzaron a la repesca africana. En la semifinal, Mbemba desató la euforia en toda una nación con un gol en los últimos instantes contra Camerún (1-0). Luego, en la final contra Nigeria, la República Democrática del Congo mantuvo la calma en una tensa tanda de penaltis para alzarse con la victoria (1-1 en la prórroga, 4-3 en los penaltis).

Este resultado les valió un lugar en el Torneo de Eliminación en México, donde demostraron una gran determinación para finalmente lograr la victoria.

La Selección de Congo en Mundiales

Confederación : CAF

Mejor Copa del Mundo: 1974 (Fase de grupos)

Último Mundial: 1974 (Fase de grupos)

Primera Copa del Mundo: 1974 (Fase de grupos)

Participaciones en la Copa del Mundo: 1 (1974)

Historial general en la Copa del Mundo: P3 G0 E0 P3 F0 A14

Amistosos de Congo previo al Mundial 2026

Dinamarca vs Congo - (3 de junio)

Su debut está programado para el 17 de junio ante Portugal en el NRG Stadium (12:00 pm).

FUENTE: FIFA