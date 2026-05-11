Mundial 2026: Conoce a la Selección de Jordania

Después de nueve intentos rebosantes de esperanza y determinación, la Selección de Jordania ha conseguido clasificarse para la Copa Mundial 2026 de la FIFA . Ha sido un periplo de décadas de ambición y de trabajo incesante, jalonado por momentos de sufrimiento y emoción.

Con el torneo en el horizonte, Jordania prosigue su marcha hacia la gran cita con una generación de jugadores que, según se afirma, es la mejor de la historia del país, y después de haber logrado la hazaña sin precedentes de alcanzar la final de la Copa Asiática de la AFC.

Trayectoria en la Copa Mundial

Confederación : AFC

Participaciones en la Copa Mundial: 2026

¿Cómo se clasificó Jordania al Mundial 2026?

Jordania emprendió su campaña en la segunda ronda de la fase preliminar de la AFC, y no lo hizo precisamente con buen pie, dado que empató a domicilio frente a Tayikistán y perdió en casa ante Arabia Saudí. Pero enseguida recuperó el equilibrio y encadenó cuatro victorias, incluido un abultado 7-0 contra Pakistán, que la colocaron por delante de Arabia Saudí en la tabla merced a la diferencia de goles.

En la tercera ronda, y ya con el DT Jamal Sellami al timón, Jordania mantuvo la racha gracias a la calidad de su trío de ataque, formado por Mousa Al Tamari, Yazan Al Naimat y Ali Alwan, y tras imponerse por 3-0 a Omán el 5 de junio, sumó un total de 16 puntos. Ese mismo día se aseguró el billete para la gran cita al caer Irak ante la República de Corea, lo que le otorgó la segunda plaza de clasificación automática antes de la ronda final.

Amistosos de Jordania previo al Mundial

Jordania 2-2 Costa Rica

Jordania 2-2 Nigeria

Suiza vs Jordania (31 de mayo)

Colombia vs Jordania (7 de junio)

Jordania integra le grupo J junto a Austria, Argelia y Argentina. Su debut está programado para el 16 de junio ante Austria en el Levi's Stadium.

FUENTE: FIFA