Mundial 2026: Conoce los jugadores destacados de la Selección de Congo

La Selección de Congo bajo el mando del entrenador francés Sébastien Desabre, quien nació en Valence, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El debut de los congoleños está programado para el 17 de junio ante Portugal en el NRG Stadium (12:00 pm).

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Jugadores destacados de Congo - Mundial 2026

Chancel Mbemba: El defensor de 31 años que milita en el Lille O. S. C. de la Ligue 1, se perfila para ser el capitán del seleccionado nacional en la cita mundialista.

Además, es el futbolista con más partidos en la historia de la selección de la República Democrática del Congo con 104 (7 goles).

Aaron Wan-Bissaka: El lateral derecho de 28 años que milita en el West Ham United F. C. de la Premier League de Inglaterra, llegará a la Copa del Mundo como uno de los jugadores a seguir.

Con solamente 10 partidos disputados en el onceno nacional, tratará de aportar su experiencia del fútbol europeo.

Jugador revelación

Noah Sadiki: El centrocampista de 21 años que milita en el Sunderland Association Football Club de la Premier League, llegará al Mundial siendo una de las jóvenes promesas con mayor talento.

A pesar de su juventud, ha disputado un total de 18 partidos con la selección mayor.