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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:51

Mundial 2026: Conoce a Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria

El alemán Ralf Rangnick, será el entrenador de la Selección de Austria en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Ralf Rangnick

Mundial 2026: Conoce a Ralf Rangnick, entrenador de la Selección de Austria

FOTO: UEFA

Ralf Rangnick, nacido el 29 de junio de 1958, será el entrenador de la Selección de Austria en la Copa Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.

Los austriacos integran el grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania.

El alemán de 67 años tuvo una carrera discreta como futbolista, pero como dirigente fue el director deportivo del RB Leipzig y Red Bull Salzburgo, además de ser entrenador de clubes como VfB Stuttgart, Hannover 96, FC Schalke 04, RasenBallsport Leipzig y Manchester United.

Rangnick dirige al equipo nacional de Austria desde el 2022.

Palmarés de Ralf Rangnick - Mundial 2026

  • Copa de la Liga de Alemania (2005)
  • Copa de Alemania (2011)
  • Supercopa de Alemania (2011)
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