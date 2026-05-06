Mundial 2026: Conoce a Thomas Tuchel, entrenador de la Selección de Inglaterra

El alemán Thomas Tuchel, nacido el 29 de agosto de 1973 en Krumbach, será el entrenador de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial 2026 de la FIFA, donde competirá en el grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.
Clubes que ha dirigido Thomas Tuchel
Antes de llegar a Inglaterra, Tuchel destacó en clubes europeos:
- Mainz 05 (2009–2014)
- Borussia Dortmund (2015–2017)
- Paris Saint-Germain (2018–2020)
- Chelsea FC (2021–2022)
- Bayern Múnich (2023–2024)
Palmarés como entrenador - Mundial 2026
- Copa de Alemania (2016-2017 Borussia Dortmund)
- Supercopa de Francia (2018)
- Ligue 1 (2018-2019)
- Supercopa de Francia (2019)
- Ligue 1 (2019-20)
- Copa de Francia (2019-2020)
- Copa de la Liga de Francia (2019-2020)
- Bundesliga (2022-2023)
- UEFA Champions League (2020-2021 Chelsea)
- Supercopa de Europa (2021)
- Mundial de Clubes (2021)