Mundial 2026: Conoce a Vladimir Petkovic, entrenador de la Selección de Argelia Foto: CAF

Vladimir Petkovic , nacido el 5 de marzo de 1963 en la antigua Yugoslavia, será el líder de la Selección de Argelia en la Copa Mundial 2026 , que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.

Los argelinos integran el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

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Entre los clubes más destacados que ha dirigido, figuran BSC Young Boys, SS Lazio, Girondins de Burdeos y Samsunspor.

Como jugador hizo su carrera en Yugoslavia y Suiza.

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