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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:51

Mundial 2026: Conoce a Vladimir Petkovic, entrenador de la Selección de Argelia

Vladimir Petkovic será el entrenador de la Selección de Argelia en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Vladimir Petkovic
Mundial 2026: Conoce a Vladimir Petkovic, entrenador de la Selección de ArgeliaFoto: CAF

Vladimir Petkovic, nacido el 5 de marzo de 1963 en la antigua Yugoslavia, será el líder de la Selección de Argelia en la Copa Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio.

Los argelinos integran el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania.

Entre los clubes más destacados que ha dirigido, figuran BSC Young Boys, SS Lazio, Girondins de Burdeos y Samsunspor.

Como jugador hizo su carrera en Yugoslavia y Suiza.

Títulos y Logros Principales:

  • Copa Italia: 1 (SS Lazio, 2012-13).
  • Finalista Copa Suiza: 2 (AC Bellinzona 2008, BSC Young Boys 2009).
  • Finalista Supercopa de Italia: 1 (SS Lazio, 2013).
  • Fue el seleccionador nacional de Suiza entre 2014 y 2021
  • Octavos de final en la Eurocopa 2016
  • Cuartos de final en la Eurocopa 2020

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