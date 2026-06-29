Mundial 2026: "Cuando marcamos, marcamos todos", Casemiro

"Cuando marcamos, marcamos todos", afirmó este lunes Casemiro, centrocampista de la selección brasileña, después del partido ganado por 2-1 sobre Japón en Houston que permitió a la Canarinha avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 .

Casemiro anotó el 1-1 de cabeza en el 55 y Gabriel Martinelli metió el 2-1 en el 96 después de que Japón tomara ventaja en la primera mitad.

"Fue un partido mental, contra un equipo que jugó con bloque muy bajo, que nos hizo un gol y nosotros tuvimos que intentar abrirles. El aspecto mental fue eso, la paciencia, saber que la oportunidad llegaría", dijo Casemiro en el NRG Stadium de Houston tras el encuentro con la selección de Brasil.

"Cuando hablo de tranquilidad, hablo de esa paciencia, de mover la pelota de un lado para otro, intentar mover esa línea de 5. Pienso que conseguimos oportunidades. Vinicius tuvo una, yo también tuve otra de cabeza. Conseguimos presionar, ahí es cuando hablo de esa paciencia, esa calma, la paciencia en el fútbol es importante", insistió.

En el gol, Casemiro aprovechó un centro del defensa del Arsenal Gabriel Magalhaes.

"No es mérito solo mío sino también de Gabriel, que me puso la pelota perfecta para cabecear, cuando se marca, marcamos todos, y cuando sufrimos, sufrimos todos", destacó.

FUENTE: EFE