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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:53

Mundial 2026: Figuras de la selección de Panamá asistieron al lanzamiento del Álbum Panini

El Álbum Panini, el más grande de la historia, ya se encuentra en el mercado con las 48 selecciones que estarán en el Mundial 2026.

Mundial 2026: Lanzan oficialmente el Álbum Panini en Panamá
Mundial 2026: Lanzan oficialmente el Álbum Panini en PanamáFOTO: RPC

El Álbum Panini, el más grande de la historia, ya se encuentra en el mercado con las 48 selecciones que estarán en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

La tarde del martes 5 de mayo se hizo la presentación oficial del Álbum en Panamá, específicamente en Costa del Este, con la presencia de los seleccionados nacionales, José Luis Rodríguez, Eric Davis y Alberto Quintero.

Ante la ausencia de Panamá en Qatar 2022 y la clasificación en el 2026, los fanáticos panameños están muy entusiasmados con la actual edición del Panini.

Precios del Álbum Panini y sobres - Mundial 2026

  • Álbum Panini Copa Mundial de la FIFA 2026 (Versión Tapa Suave) 3.73 balboas
  • Álbum Tapa Dura: 14.00 - 15.00 balboas
  • Sobre individual de Láminas: 1.17 balboas
  • Caja de láminas Panini: 121.50 balboas
  • Combos Especiales: Álbum tapa dura + caja de sobres desde 135.00 a 145.00 balboas

El álbum cuenta con 112 páginas y 980 láminas (incluyendo extra stickers).

El objetivo del Álbum Panini es crear una pasión única por el fútbol, donde se desarrolla una cultura de coleccionar figuras y tener un recuerdo histórico de los futbolistas y equipos que están en la cita mundialista.

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