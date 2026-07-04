Selección de Portugal vs España: Fecha, hora y dónde ver octavos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Portugal y España se enfrentarán este próximo lunes 6 de julio en los octavos de final de la Copa Mundial 2026 , en el Estadio de Dallas.

El encuentro promete ser electrizante y muy emocionante, pues tendremos apenas en la ronda de 16 a dos selecciones que son candidatas a coronarse con el trofeo de la máxima competición de selecciones masculinas.

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La Roja llega a este partido luego de hacer los deberes ante Austria, selección a la que venció sin ningún problema en los dieciseisavos de final, cotejo que se jugó en el Estadio de Los Ángeles.

Por su parte, el cuadro luso asume este compromiso tras lograr una sufrida victoria por 2-1 ante la selección de Croacia, en lo que significó la despedida del histórico mediocampista Luka Modric.

Selección de Portugal vs España: Fecha, hora y dónde ver cuartos del Mundial 2026

Fecha: lunes 6 de julio.

Hora: 2:00 P.M. hora de la ciudad de Panamá.

Dónde ver: Sintoniza en vivo por RPC.