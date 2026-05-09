Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Croacia

La Selección de Croacia bajo el mando del entrenador bosniocroata Zlatko Dalic, quien nació en Livno, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo L junto a Ghana, Panamá e Inglaterra.

El debut de los croatas está programado para el 17 de junio ante Inglaterra en el AT&T Stadium (3:00 pm).

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Jugadores destacados de la Selección de Croacia - Mundial 2026

Luka Modric: El mediocentro de 40 años que juega actualmente en el AC Milan de la Serie A de Italia, estará en su quinto Mundial, tras disputar Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Entre los reconocimientos individuales más importantes de su carrera figuran el Balón de Oro en 2018, Premio The Best FIFA 2018 y el Balón de Bronce en la Copa del Mundo 2022.

El capitán también es dueño del jugador con más partidos en la historia de la selección de Croacia (196 partidos y 28 goles).

Joško Gvardiol: El defensor de 24 años que milita en el Manchester City de la Premier League, jugará su segunda Copa del Mundo después de estrenarse en Qatar 2022.

Con la selección nacional registra 4 goles en 46 partidos.

Martin Baturina: El mediocentro ofensivo de 23 de años que juega en el Como 1907 de la Serie A, tiene la proyección para ser el joven revelación a seguir en el equipo croata.

Baaturina ha formado parte de los procesos de selecciones nacionales desde la U15 hasta la mayor, donde ya registra 1 gol en 17 encuentros tras su debut en el 2023.