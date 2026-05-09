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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de mayo de 2026 - 16:40

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Ghana

Repasa a continuación los jugadores destacados de la Selección de Ghana en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Ghana

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Ghana

FOTO: MANCHESTER CITY

La Selección de Ghana bajo el mando del entrenador portugués Carlos Queiroz, quien nació en Nampula, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo L junto a Croacia, Panamá e Inglaterra.

El debut de los ghaneses está programado para el 17 de junio ante Panamá en el BMO Field (6:00 pm).

Jugadores destacados de la Selección de Ghana - Mundial 2026

Antoine Semenyo: El extremo de 26 años que milita en el Manchester City de la Premier League, figura como el hombre importante en el ataque de Ghana junto a Jordan Ayew e Iñaki Williams.

Luego de su debut con la selección en el 2022, ha jugado un total de 34 partidos con 3 goles marcados.

Thomas Partey: El centrocampista de 32 años que juega en el Villarreal de la Primera División de España, cuenta con mucha experiencia en clubes importantes del fútbol europeo como Atlético de Madrid y Arsenal.

Con la selección tiene 15 goles en 56 encuentros, siendo unos números destacables para su posición.

Mohammed Kudus: El joven extremo de 25 años que milita en el Tottenham Hotspur de la Premier League, se encuentra en un momento decisivo para saber si estará en el Mundial, debido a una lesión en el cuádriceps/muslo derecho que lo ha mantenido fuera de acción la mayor parte del 2026.

Independientemente de su juventud, Kudus ya tiene 13 goles en 46 partidos con el onceno nacional.

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