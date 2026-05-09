Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Ghana

La Selección de Ghana bajo el mando del entrenador portugués Carlos Queiroz, quien nació en Nampula, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo L junto a Croacia, Panamá e Inglaterra.

El debut de los ghaneses está programado para el 17 de junio ante Panamá en el BMO Field (6:00 pm).

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Jugadores destacados de la Selección de Ghana - Mundial 2026

Antoine Semenyo: El extremo de 26 años que milita en el Manchester City de la Premier League, figura como el hombre importante en el ataque de Ghana junto a Jordan Ayew e Iñaki Williams.

Luego de su debut con la selección en el 2022, ha jugado un total de 34 partidos con 3 goles marcados.

Thomas Partey: El centrocampista de 32 años que juega en el Villarreal de la Primera División de España, cuenta con mucha experiencia en clubes importantes del fútbol europeo como Atlético de Madrid y Arsenal.

Con la selección tiene 15 goles en 56 encuentros, siendo unos números destacables para su posición.

Mohammed Kudus: El joven extremo de 25 años que milita en el Tottenham Hotspur de la Premier League, se encuentra en un momento decisivo para saber si estará en el Mundial, debido a una lesión en el cuádriceps/muslo derecho que lo ha mantenido fuera de acción la mayor parte del 2026.

Independientemente de su juventud, Kudus ya tiene 13 goles en 46 partidos con el onceno nacional.