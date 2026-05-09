Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Inglaterra

La Selección de Inglaterra bajo el mando del entrenador alemán Thomas Tuchel, quien nació en Krumbach, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

El debut de los ingleses está programado para el 17 de junio ante Croacia en el AT&T Stadium (3:00 pm).

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Jugadores destacados de la Selección de Inglaterra - Mundial 2026

Harry Kane: El delantero de 32 años que milita en el Bayern de Múnich de la Bundesliga alemana, ya ha jugado dos Copas Mundiales de la FIFA con la selección de Inglaterra hasta la fecha (Rusia 2018 y Qatar 2022).

Con diez goles, el histórico Gary Lineker es el máximo goleador inglés en la historia de los Mundiales desde 1986. Kane, quien fue máximo goleador en Rusia 2018, suma ocho tantos y en su tercera cita mundialista buscará liderar el ataque de su equipo.

Además, el nacido en Leytonstone es el máximo goleador histórico de la selección, con 78 goles en 112 partidos

Jude Bellingham: El centrocampista de 22 años que milita en el Real Madrid de la Primera División de España, tratará de recuperar su mejor nivel para ayudar a Inglaterra, tras perderse muchos partidos por lesión en el 2026.

Con la camiseta nacional, registra 6 goles en 46 encuentros.

Bukayo Saka: El extremo del Arsenal de la Premier League de Inglaterra, será uno de los jóvenes talentos a seguir.

Con apenas 24 años, ya se consolidó en su club y con la selección tiene 14 goles en 48 partidos.