Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Uzbekistán

La Selección de Uzbekistán bajo el mando del entrenador italiano Fabio Cannavaro , quien nació en Nápoles, buscará ser protagonista en la Copa Mundial 2026 en el grupo K junto a Portugal, Congo y Colombia.

El debut de los uzbekos está programado para el 17 de junio ante Colombia en el Estadio Azteca (9:00 pm).

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Jugadores destacados de Uzbekistán - Mundial 2026

Abdukodir Khusanov: El defensor de 22 años actualmente milita en el Manchester City de Inglaterra, equipo al que llegó en enero de 2025 procedente del Lens con un contrato de cuatro años y medio.

A pesar de su juventud, acumula 25 partidos con el equipo mayor.

Eldor Shomurodov: El delantero de 30 años juega en el Basaksehir FK de la Superliga de Turquía, donde registra 20 goles y 4 asistencias en 32 partidos de la liga turca.

Antes de llegar al fútbol turco militó en clubes como la AS Roma.

Shomurodov es el máximo goleador histórico de la selección de fútbol de Uzbekistán, con 44 goles en 90 partidos.

Abbosbek Fayzullaev: El extremo de 22 años será el jugador joven a seguir por el equipo nacional, donde registra 8 goles en 30 encuentros.

Actualmente juega en el Istanbul Basaksehir de la Superliga de Turquía, máxima categoría del fútbol turco.