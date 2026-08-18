LPF: Partidos para la jornada 5 del Apertura 2026

La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la LPF TIGO, con choques de alto nivel en las Conferencias Este y Oeste.
Partidos para la jornada 5 del Apertura 2026 de la LPF
- Árabe Unido vs Sporting San Miguelito - viernes 21 de agosto en el Estadio Armando Dely Valdés (8:30 pm)
- CAI vs Unión Coclé - sábado 22 de agosto en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
- Veraguas United vs San Francisco -sábado 22 de agosto en el Estadio "Toco" Castillo (8:30 pm)
- Herrera FC vs CD Universitario - Domingo 23 de agosto en el Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
- CD Plaza Amador vs UMECIT FC - Domingo 23 de agosto en el COS Sports Plaza (6:15 pm) en vivo por RPC
- Alianza FC vs Tauro FC - Lunes, 24 de agosto de 2026 en el COS Sports Plaza (8:00 pm)