LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  18 de agosto de 2026 - 11:14

LPF: Partidos para la jornada 5 del Apertura 2026

Repasa los partidos para la quinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la LPF que inicia este viernes 21 de agosto.

LPF: Partidos para la jornada 5 del Apertura 2026

LPF: Partidos para la jornada 5 del Apertura 2026

FOTO: LPF PANAMÁ

La LPF continúa con su programación regular y para este viernes se dará inició a la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la LPF TIGO, con choques de alto nivel en las Conferencias Este y Oeste.

La fecha arrancará el viernes 21 de agosto, cuando DAU se mida ante Sporting San Miguelito (SSM) a las 8:30 p.m. en el Estadio Armando Dely Valdés.

Partidos para la jornada 5 del Apertura 2026 de la LPF

  • Árabe Unido vs Sporting San Miguelito - viernes 21 de agosto en el Estadio Armando Dely Valdés (8:30 pm)
  • CAI vs Unión Coclé - sábado 22 de agosto en el Estadio Agustín "Muquita" Sánchez (6:15 pm)
  • Veraguas United vs San Francisco -sábado 22 de agosto en el Estadio "Toco" Castillo (8:30 pm)
  • Herrera FC vs CD Universitario - Domingo 23 de agosto en el Estadio Gustavo Posam (4:00 pm)
  • CD Plaza Amador vs UMECIT FC - Domingo 23 de agosto en el COS Sports Plaza (6:15 pm) en vivo por RPC
  • Alianza FC vs Tauro FC - Lunes, 24 de agosto de 2026 en el COS Sports Plaza (8:00 pm)
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