FEDEBEIS premiará con bono a campeones de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Federación Panameña de Béisbol a través de su presidente Jaime Robinson hizo anuncios importantes para nuestro béisbol a través de los canales de su espacio Podcast Fedebeis que se publica en su canal Fedebeis Zone de Youtube y redes sociales.
Estos son parte de los anuncios emitidos por FEDEBEIS
- Los Jugadores de la Selección de Béisbol de Panamá que ganaron la medalla de oro recibirán un dinero en efectivo el cual será dividido en partes, "Se ha designado un presupuesto el cual será dividido y será entregado entre jueves y viernes de esta semana, como un bono adicional de Fedebeis”, sostuvo.
- Fedebeis a través de su Presidente, Jaime Robinson, pidió al Organo Ejecutivo, en este caso al Presidente José Raúl Mulino que reciba a los campeones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya sea el béisbol y a todos los atletas que ganaron medalla de oro en dichos juegos regionales de alto relieve.
- También se anunció que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2027 se jugará a partir del 2 de enero, y se explicó que "para poder terminar la ronda de 8 y empezar con tiempo el torneo mayor, debemos arrancar lo más temprano posible y para este año que se viene, arrancaremos el día 2 de enero", dijo Robinson.
- Panamá está confirmado para jugar el Torneo Premundial de Béisbol de la Categoría U18 desde el 20 de octubre próximo el cual se disputará con un gran total de 12 equipos, divididos en tres grupos, quedando ubicado en el Grupo C, junto a Puerto Rico, Colombia y Nicaragua.
- Panamá aspira la sede del Campeonato Panamericano U10 de la WBSC Americas el cual podría jugarse en nuestro país, pero solicita apoyo gubernamental y de la empresa privada.
- Fedebeis anuncia la celebración del Campeonato Nacional U10 a jugarse desde el 4 hasta el 12 de septiembre, 2026, con la participación de 12 equipos y a jugarse en dos sedes, una en el estadio infantil Felipe Mota ubicado en el estadio Rod Carew (parte posterior) y la otra sede en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera.
- Fedebeis confirma la celebración a finales de año del Campeonato Nacional U14 con miras a los procesos de clasificación de la categoría U15 del año 2027, cuando se juegue el Premundial de la categoría de la zona de América.
- Confirmado la participación en el Premier 16 del 2027, donde se sube de 12 a 16 equipos, a jugarse en tres fases o etapas y donde habrán en juego 2 cupos para los Juegos Olímpicos para las zonas de Europa y Asia.
FUENTE: FEDEBEIS