FEDEBEIS premiará con bono a campeones de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Federación Panameña de Béisbol a través de su presidente Jaime Robinson hizo anuncios importantes para nuestro béisbol a través de los canales de su espacio Podcast Fedebeis que se publica en su canal Fedebeis Zone de Youtube y redes sociales.