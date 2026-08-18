Diego Simeone cree en la continuidad de Julián Álvarez en el Atleti

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este martes su certeza de la continuidad del delantero Julián Álvarez, ya que está “más que claro” lo que ha expresado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, “tajantemente” sobre su permanencia, por lo que señaló que “esto es como en los juicios, no ha lugar”.

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo, intentando cuidar a la persona y al jugador y esperar que esté en las condiciones (físicas de entrenamientos, tras sumar tan sólo una semana de pretemporada) que nosotros entendemos para que él siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio”, expresó en rueda de prensa previa al encuentro contra el Málaga, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, continuó el técnico sobre el atacante, que se incorporó el pasado martes a la pretemporada del Atlético, tras las vacaciones después del Mundial 2026, entre el ruido de su deseo aún no cumplido de fichar por el Barcelona.

En ese sentido, el técnico expuso que “la gente opinará y pensará lo que tenga que pensar” cuando fue preguntado por si el aficionado del Atlético merece una disculpa del atacante argentino, campeón del mundo en 2022 y subcampeón en 2026 con la Albiceleste.

“Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, con Diego Costa, con (Antoine) Griezmann, hoy con Julián y soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos”, advirtió.

"Armar un equipo alrededor" de Julián Álvarez

Simeone tiene claro que Julián Álvarez será un futbolista capital en este Atlético. “Yo me ocupo de la parte deportiva. Y de esa parte a la personal, que es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre lo hacemos. Desde lo deportivo entiendo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo y entiendo que necesita más entrenamientos para que esté mejor”, expuso.

“Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente. Ya lo decía el año pasado y sigo pensando en la misma línea, en tratar de armar un equipo alrededor de él, pensando en toda su potencia, su calidad, su jerarquía, su talento y todo lo que el dio al equipo en estos años que estuvo acá”, prosiguió.

Ya viene el Málaga, este miércoles en el Metropolitano. “Estamos en un proceso de acomodarnos en realidad, entre los chicos que les tocó jugar la final del Mundial, que fueron muchos, algunos llegaron más tarde, otros más temprano, Kang-in Lee empezó a entrenar con nosotros cuando fuimos a Corea (el pasado día 7 de agosto)…”, repasó.

“Estamos en proceso de poder ajustar qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir y vamos necesitar el tiempo que no hay, porque este miércoles se compite, pero la realidad es esa”, apuntó Simeone, que recordó: “Todavía falta el mercado (cierra el 1 de septiembre). Nada me sorprende lo que pueda pasar, estamos preparados para lo que suceda y cuando termine el mercado vamos a tener más claro qué somos”.

Arnau Ortiz ya es jugador del primer equipo a todos los efectos: “Venía de la temporada pasada haciéndolo muy bien con Fernando (Torres) en el filial y elegimos llevarlo a la pretemporada para observarlo. Cuando tenía ficha del B la temporada pasada no lo podíamos subir. Hemos visto cosas que nos pueden ayudar desde su humildad, sus ganas…”.

FUENTE: EFE