¡OFICIAL! El FC Barcelona confirma el fichaje de Rodri

El Manchester City y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Hernández " Rodri " . El futbolista madrileño firma como azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.

Rodrigo Hernández Cascante , conocido deportivamente como Rodri, nació el 22 de junio de 1996 en Madrid. El internacional español juega como centrocampista defensivo y es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Destaca por su inteligencia táctica, su calma con el balón, su capacidad para recuperar posesiones y su precisión en el juego de pase.

Rodri se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, aunque acabó su etapa de formación en el Villarreal, club con el que debutó en la Primera División española. Sus grandes actuaciones hicieron que el Atlético de Madrid lo recuperara en el año 2018. Después de una temporada excelente bajo las órdenes de Diego Simeone, el Manchester City lo fichó en 2019.

Rodri fue importantísimo en el City de Guardiola

En el Manchester City se ha convertido en una pieza fundamental del equipo dirigido por Pep Guardiola. Gracias a su regularidad, su capacidad para controlar el ritmo de los partidos y su liderazgo, ha contribuido a la consecución de numerosos títulos, entre los que destacan varias Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League. Además, marcó el gol decisivo que dio al Manchester City su primera Liga de Campeones en el año 2023.

Con la selección española también ha tenido un papel muy importante. Ganó la Eurocopa en el año 2024, título que lo consolidó como futbolista hasta el punto de ser reconocido con el Balón de Oro de aquel mismo año. Más recientemente, también ha sido clave en la consecución de la Copa del Mundo ganada por la selección española junto con ocho jugadores culers, siendo también galardonado con el Balón de Oro del torneo.

FUENTE: FC BARCELONA