Anthony Gordon: "Estoy muy emocionado por la camiseta del Barça"

El delantero del Barcelona Anthony Gordon se mostró encantado por el recibimiento que ha tenido, tanto de sus compañeros como del resto de empleados del club, en su primera semana como jugador del equipo azulgrana.

"Es una ciudad nueva, un país nuevo, obviamente nuevos compañeros, nuevo equipo técnico... pero ha sido una experiencia increíble. Todo el mundo me ha hecho sentir muy bienvenido", resumió en declaraciones a los medios de la entidad catalana.

Gordon explicó que ya conocía "la idea del entrenador", Hansi Flick, "y por eso también quería venir aquí, porque me gusta este estilo de juego", aseveró.

El extremo inglés se ha fotografiado con Karim Adeyemi, otro de los fichajes del Barça para el nuevo curso, junto al Trofeo Joan Gamper, que este miércoles disputará por primera vez y que tradicionalmente sirve como presentación del equipo ante su afición.

El rival, esta vez, será el Al-Ahly egipcio, y Gordon confía en "ganar el partido" e incluso en "marcar un gol" en lo que será su estreno en el Spotify Camp Nou.

Anthony Gordon emocionado por el Barca

"Estoy muy emocionado por ver el estadio, vestir la camiseta del Barça y estar con los aficionados", afirmó Anthony Gordon, que quiso enviar un mensaje a los culers: "Gracias por todo lo que habéis hecho por mí hasta ahora, por todo el cariño y el apoyo. Espero devolvéroslo con muchos goles y muchos trofeos".

FUENTE: EFE